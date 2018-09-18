В СКО построят три тысячи домов для сельчан
Жилые дома построят в едином архитектурном стиле
Фото : пресс-служба акима СКО18 сентября 2018, 09:43
В Северо-Казахстанской области за три года построят 3000 домов для привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность, передает пресс-служба акима области.
На заседании акимата Кумар Аксакалов подчеркнул, что жилые дома построят в едином архитектурном стиле. Все районы должны брать за ориентир утвержденные эскизы домов.
"Мы утвердили несколько типов домов, по ним нужно строить. После завершения работ на место выезжает специальная комиссия и проверяет новое жилье на соответствие утвержденным правилам. В следующем году построим 600 домов. В 2020 году возведем 1000 домов и в 2021 году 1400 домов для сельчан. Деньги уже заложены в бюджете", - сказал аким области Кумар Аксакалов.
Глава региона поручил акимам районов провести подготовительную работу для строительства жилых домов на селе. В районах должно быть достаточное количество техники, стройматериалов и строителей.
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