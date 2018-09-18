Международные резервы Казахстана снизились на 5,7%

Доля валютных активов сократилась до 58%, вместо прошлогодних 63%.

Международные резервы Казахстана на конец августа 2018 года составили 30,8 млрд долларов США, что на 5,7% меньше, чем годом ранее - 32,6 млрд, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

По августовским итогам подобное снижение отмечено впервые за 5 лет. В среднем темпы роста резервов за период (на конец августа) 2013-2018 годов составляют порядка 1% за год. А рост в денежном эквиваленте за последние пять лет составил 1,2 млрд долларов США.

На долю чистых международных резервов остается 98,4% или 30,3 млрд долларов.

Как отмечается, в структуре резервов активы в СКВ занимают основную долю - 58,3% или 18 млрд долларов (годом ранее - 20,7 млрд). Золотые резервы составляют 41,7%, что эквивалентно 12,8 млрд долларов (годом ранее - 12 млрд).

С 2016 года удельный вес золотых резервов начинает расти по отношению к активам в СКВ. Так, например, в 2013 их соотношение составляло 18,8% к 81,2%, а в августе 2017 - уже 36,7% к 63,3%.

Золотовалютные резервы с учетом активов Национального фонда РК на конец августа текущего года составили 87,3 млрд долларов - это на 3,6% меньше, чем годом ранее - 90,6 млрд.

Тенденция сокращения совокупных резервов началась в августе 2015, тогда их объем составлял 97,9 млрд долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!