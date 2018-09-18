Отчим избивал сестру, пока у нее не случился выкидыш - рассказ 13-летней жертвы насилия

О фактах насилия руководство центра уже сообщило в полицию.

Трагические и не детские истории рассказали корреспонденту телеканала "Астана" 13-15-летние девочки, находящиеся в кызылординском кризисном центре, передает Zakon.kz.

Несовершеннолетнюю Салтанат (имена героинь статьи изменены) выгнала из дома собственная мать, когда она пришла домой с новорожденным ребенком.

Салтанат из Кызылординской области, закончив девять классов, уехала учиться в колледж в другой город. Там завела знакомства, впервые влюбилась в 16 лет. Парень был на 4 года старше. Отношения в итоге привели к беременности. Несостоявшийся папаша сбежал сразу, узнав о будущем пополнении. Девушка обо всем рассказала маме. Но, поддержки не нашла. Мать потребовала аборта. Несмотря на это, девушка родила. А мать посреди ночи вытолкнула ее с ребёнком на улицу, при этом обзывая самыми последними словами. Полиция отвезла Салтанат по её же просьбе в «Дом мамы». Сейчас она со своим малышом живет в кызылординском кризисном центре.

Здесь же рядом с ней находятся и 13-летние девочки, ставшие жертвами сексуального насилия. Одна из них рассказала, как отчим избивал ее сестру на глазах у матери, пока не случился выкидыш.

Мереке 13 лет. Сама она из многодетной сельской семьи. Её маме однажды дали путёвку в санаторий. Там женщина завела роман с поваром. С ним она сбежала в Атырау, забрав всех своих шестерых детей.

"Мы жили в Атырау, оттуда переехали в Тараз. У матери был муж, узбек. По приезду в Тараз он начал выпивать и приставать к нам. Мне всего-то 13 лет, а он начал ко мне приставать. Избивал моих младших братьев. А сестру, которая всего-то старше меня на 2 года, ей было всего 15, её… он по ночам её забирал… А, когда узнал о ее беременности, начал ее избивать, до тех пор, пока не случился выкидыш", - рассказала Мереке.

Мать, по словам девочки, за всеми бесчинствами чужого мужчины по отношению к её детям наблюдала молча. Когда семья уехала в Шымкент, Мереке придумала план побега. Мереке На следующее утро с двумя младшими братом и сестренкой поехала в мечеть Бекжан и рассказала все имаму.

"У него дома мы переночевали, он связался с нашими тетями и отправил на автобусе в Кызылорду. Так мы здесь и оказались. Хотим пойти в школу, но документы все у мамы, она не отдает", - сказала Мереке. Младший брат девочки и 16-летняя сестра остались у матери с отчимом.

Как сообщили в Центре оказания социальных услуг «Камкорлык», о фактах насилия руководство центра уже сообщило в полицию.

В Дом мамы региона только в этом году попали 16 несовершеннолетних беременных девушек. Восемь из них живут там до сих пор, потому что им некуда идти. Две девушки оказались в положении из-за группового изнасилования, ещё одна - вследствие кражи невесты. Психологи стараются помочь молодым мамам. Но, к сожалению, не всех удается вернуть в прежнее состояние. Некоторые впадают в депрессию и теряют всякий смысл к жизни.

Сегодня одну из лидирующих позиций по количеству несовершеннолетних рожениц занимает Мангистауская область. С начала года в областном роддоме молодыми мамами стали 20 девушек в возрасте от 15 до 18 лет. Двум из них – 15 лет. Они забеременели в браке. Девушек украли по казахским обычаям. Врачи говорят: почти все поступившие в медучреждение оказались не готовы к беременности и самим родам. Высокое давление, болезни сердца и почек. Из-за таких недугов некоторых девочек готовили к искусственным родам.

А в Павлодарской области с начала года забеременели 18 несовершеннолетних девочек. Самой младшей из них всего 14 лет. Среди девушек-подростков в двух случаях делали кесарево сечение из-за угрожающего состояния плода. В трёх случаях случилось кровотечение в послеродовом периоде. А это грозит лишением детородного органа у мамы. С начала года пришлось прервать беременность 13 несовершеннолетним. О таких фактах не только спрашивают разрешения у родителей беременных девушек, но и ставят в известность правоохранительные органы.

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