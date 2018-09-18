Миллиардный ущерб от незаконной добычи ископаемых выявила Генпрокуратура

Инициирован вопрос об изъятии 82 земельных участков, находившихся в незаконном владении у недропользователей.

На совещании в Генеральной прокуратуре были подведены итоги проверки состояния законности в сфере недропользования. Выявлено более 700 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – щебня, песка, глины, чернозема и других их видов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Окружающей среде причинен ущерб на сумму более 1,5 млрд тенге.

К примеру, в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областях порядка 17 субъектов без получения прав на землепользование, неправомерно добывали природные ресурсы.

В Жамбылской области компании "ISS Ingineering" и "Bahon-Строй" самовольно изъяли из недр 197 тыс кубометров суглинков для строительства железнодорожных путей и автомобильных дорог. Размер причиненного ущерба составил 626 млн тенге.

По представлению прокуратуры Департаментом экологии в судебном порядке приняты меры по возмещению вреда.

В Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях в 200 случаях деятельность по недропользованию осуществлялась в ущерб экологической безопасности без разрешения уполномоченного органа на эмиссии в окружающую среду.

Вокруг Астаны выявлены 54 незаконных карьера, где похищено порядка 176 тыс кубометров чернозема, 38 тыс кубометров песка. Ущерб государству составил более 300 млн тенге. По данному факту расследовано уголовное дело в отношении 11 лиц, в т.ч. 5 сотрудников органов внутренних дел, покровительствовавших хищению ископаемых. Все они осуждены.

Из-за отсутствия госконтроля за рекультивацией нарушенных в процессе недропользования земель, в Акмолинской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Костанайской и Кызылординской областях более 147 субъектов самоустранились от выполнения работ по охране земель.

На протяжении 5 лет после прекращения добычи ископаемых, они не принимают мер по консервации и ликвидации карьеров.

По всем выявленным нарушениям законности к административной ответственности в виде штрафа на сумму 6,9 млн тенге привлечено 62 лица, расторгнуто 11 контрактов, внесено 3 иска о понуждении 147 недобросовестных недропользователей ликвидировать последствия недропользования.

Инициирован вопрос об изъятии 82 земельных участков, находившихся в незаконном владении у недропользователей.

В доход государства взыскан 821 млн тенге в виде возмещения экологического ущерба, налогов и других обязательных платежей, штрафов.

Генеральным прокурором внесено премьер-министру представление о повышении эффективности профилактики, выявления и предотвращения незаконной добычи недр.

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