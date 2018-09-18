Макгрегора назвали "обдолбанным коксом лепреконом"

Боец также порассуждал, почему Макгрегор не продвигает поединок за чемпионство UFC против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор теряет спортивную форму. Его слова передает Lenta.ru со ссылкой на BJ Penn.

«Годы идут — и он теряет форму. Он понемногу употребляет кокаин, много тусуется на вечеринках со своими шлюхами. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон, который постоянно теряет форму. Так что я понимаю, почему он не хочет раскручивать бой», — заявил Ковингтон.

Боец также порассуждал, почему Макгрегор не продвигает поединок за чемпионство UFC против россиянина Хабиба Нурмагомедова. «Он находится в Ирландии, а для раскрутки боя ему нужно летать в США. Когда ты гоняешь вес, тебе нужно оставаться сосредоточенным. А когда ты летаешь туда-сюда, это сделать сложно», — добавил он.

Бой Макгрегора против Нурмагомедова пройдет 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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