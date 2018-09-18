Цементный завод в Кызылординской области сдадут в эксплуатацию в конце года

На строительной площадке работают 662 человека, общие строительные работы завершены на 90%.

В ходе поездки в Шиелийский район, аким области Крымбек Кушербаев ознакомился с ходом строительства завода и встретился с 17 молодыми специалистами, проходившими обучение в Китае, сообщает пресс-служба акима области.

В настоящее время, строительно-монтажные работы завода по выпуску тампонажного цемента выполнены почти на 90 процентов, а будущие работники завода проходят обучение в Китае.

Напомним, для трудоустройства местного населения компания "Гежуба Шиели Цемент" отправила в КНР на обучение и подготовку для работы на заводе 46 человек – выпускников местного индустриального колледжа. Аким области встретился с выпускниками, вернувшимися в Казахстан. На данный момент завершен отбор еще 80 студентов для второго потока обучения.

В рамках ГЧП к заводу подводятся линия электроснабжения и железнодорожный путь. Также из областного бюжета выделены средства на строительство газопровода к индустриальной зоне.

Напомним, что проектная мощность завода по выпуску тампонажного цемента в Шиели составит 1 миллион тонн в год. Под проект отведен земельный участок площадью 50 га, из которых 46 га - непосредственно под завод и четыре га - под строительство социальных объектов для сотрудников. Продукция предприятия будет поставляться в страны Евразийского экономического союза, СНГ и КНР. Для реализации проекта ТОО "Корпорация DANAKE" и китайской компанией "Gezhouba Group Cement Co. Ltd" создано совместное предприятие ТОО "Компания Гежуба Шиели цемент".

После полного запуска на предприятии будет создано 220 рабочих мест.

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