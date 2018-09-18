Определились победители по настольному теннису среди женщин военнослужащих

Многие участники играют в теннис совсем недавно, но уже показывают отличный результат.

В рамках развития массового спорта в Вооруженных Силах Республики Казахстан в спортивном комплексе Центрального спортивного клуба армии Усть-Каменогорского гарнизона прошел турнир по настольному теннису среди женщин военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Всего в мероприятии участвовали более двадцати женщин из войсковой части 27943. По итогам соревнований победительницей стала рядовой Мадина Нурмадиева. На втором и третьем местах расположились теннисистки младший сержант Асем Оразбекова и рядовой Жадыра Туспекова.

"Турнир прошел на высоком уровне. Хотелось бы отметить, что конкуренция на этом турнире была довольно серьезной. Многие участники играют в теннис совсем недавно, но уже показывают отличный результат", -прокомментировал прошедшие соревнования начальник спортивного комплекса ЦСКА города Усть-Каменогорск сержант Алмас Айдарханов.

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

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