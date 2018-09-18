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7-летний ребенок утонул в канализационном септике бани

Пропавшего мальчика искали больше 5 часов.

Фото : Canalizator-pro.ru18 сентября 2018, 11:54

В селе Тимирязево Костанайской области спасатели извлекли из канализационного септика общественной бани тело мальчика 2011 года рождения, который вышел из дома поиграть и не вернулся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как сообщили в ведомстве, пропавшего ученика первого класса местной школы искали больше 5 часов. В поисковой операции были задействованы спасатели Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, личный состав и техника ДВД, местное население. К сожалению, удалось обнаружить лишь безжизненное тело ребенка.

«Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей. Трагедии можно было бы избежать, если бы родители более ответственно относились к поведению своего ребенка. Ведь ответственность за безопасность своих детей ложится в первую очередь на их плечи», – говориться в сообщении областного ДЧС.


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