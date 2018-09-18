Китай активизирует меры по защите прав на интеллектуальную собственность

Такие меры необходимы для создания хорошей атмосферы для ведения бизнеса, заявил глава министерства коммерции КНР Чжун Шань.

Власти Китая усилят меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность и созданию более благоприятных условий для бизнеса. Об этом сообщило во вторник министерство коммерции КНР со ссылкой на заявление главы ведомства Чжун Шаня, пишет ТАСС.

"Мы продолжим усиливать меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность, с тем, чтобы создать для предприятий более хорошую атмосферу ведения бизнеса, - приводит министерский сайт слова, которые он произнес в ходе состоявшейся накануне встречи в Пекине с представителями транснациональных компаний Великобритании, Республики Корея, США, ФРГ и Японии. - Защита интеллектуальной собственности - требование, обусловленное процессом собственного развития Китая".

Чжун Шань также упомянул о все более усиливающихся международных торговых войнах, в которых КНР крайне не заинтересована, поскольку в проигрыше оказываются все их участники. "Это наносит урон глобальной экономике и не сулит ничего хорошего ни для одного государства в мире", - подчеркнул он.

По словам чиновника, сотрудничество на взаимовыгодной равноправной основе - единственное правильное решение, которое бы позволило китайским властям и Белому дому найти выход из непростой ситуации. "История свидетельствует, что открытость ведет к прогрессу, а создание барьеров оказывается шагом назад. <...> Китай продолжит усиливать степень собственной открытости по отношению к внешнему миру, повышать ее до более высокого [качественного] уровня", - добавил министр.

С 24 сентября начинают действовать новые 10%-ные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

15 июня этого года Трамп объявил, что, в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.

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