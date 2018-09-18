Ситуация на Корейском полуострове намного благоприятнее, чем когда-либо - Умаров

Сегодня ситуация на Корейском полуострове намного благоприятнее, чем когда-либо прежде - постпред Казахстана при ООН.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН заявил о необходимости решения всех проблемных вопросов, связанных с оружием массового уничтожения, через реализацию мер укрепления доверия, особенно между Россией, Китаем и США, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Именно к этому призвал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на тематическом заседании Совбеза в январе этого года. Глава государства назвал такие меры важнейшим элементом поддержания архитектуры глобальной безопасности и укрепления мира, которого не хватает в современной дипломатии.

"Сегодня ситуация на Корейском полуострове намного благоприятнее, чем когда-либо прежде, что побуждает нас к фокусированию внимания на дальнейшем проявлении доброй воли, открытости и взаимных уступок", - заявил К.Умаров, выразив надежду на успешное продолжение политических и дипломатических усилий.

Посол также подчеркнул особую важность сохранения единства в Совете Безопасности ООН для реализации первостепенной задачи – полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил поддержку работе санкционного Комитета СБ ООН по КНДР, учрежденного резолюцией 1718 (2006).

В ходе заседания было отмечено, что Казахстан, имея практический опыт в области разоружения, понимает насколько сложным является процесс денуклеаризации.

"Призываем все стороны сохранять терпение, удвоить решимость и политическую волю для успешного продвижения общего дела по достижению безъядерного статуса Корейского полуострова", - добавил глава казахстанской делегации.

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