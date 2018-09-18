Курс доллара снизился до 370,55 тенге
Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 370,48 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 370,48 тенге за доллар (-1,38 тенге), объем торгов – 28, 2 млн долларов (-19 250 тыс. USD).
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 370,55 тенге за доллар (-1,33 тенге), объем торгов – 2 млн USD (-1 300 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9517 тенге за юань (-0,1783), объем торгов – 1 550 тыс. юаней (+1 400 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 369,5-370,9 тенге, евро - 433,1,435,1 тенге, рос.рубля - 5,45-5,5 тенге.
В торгах приняли участие 16 банков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!