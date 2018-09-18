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Курс доллара снизился до 370,55 тенге

Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 370,48 тенге за доллар.

Фото : today.kz18 сентября 2018, 12:00

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 370,48 тенге за доллар (-1,38 тенге), объем торгов – 28, 2 млн долларов (-19 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 370,55 тенге за доллар (-1,33 тенге), объем торгов – 2 млн USD (-1 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9517 тенге за юань (-0,1783), объем торгов – 1 550 тыс. юаней (+1 400 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 369,5-370,9 тенге, евро - 433,1,435,1 тенге, рос.рубля - 5,45-5,5 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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