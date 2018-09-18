Вовремя собрать урожай поручил Сагинтаев

В целом по республике валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 млн тонн.

На заседании правительства РК рассмотрена текущая ситуация по уборочной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

"Как вы сами видите, дожди, осадки чинят нам препятствие, и поэтому уборка зерновых проходит с отставанием на 20-25%. Но сегодня нужно воспользоваться благоприятной погодой и поручаю вовремя брать урожай", - сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что все просьбы акимов по выделению дополнительного топлива необходимо рассмотреть профильным ведомствам.

"Дополнительно еще раз с ними нужно проработать министерству энергетики и, как сказал аким Акмолинской области, с октября на сентябрь они просят перенести график выдачи им топлива, поручаю рассмотреть этот вопрос вместе с министерством. Умирзаку Шукееву поручается ежедневная координация и мониторинг", - подчеркнул глава Кабмина.

Вместе с тем заместитель премьер-министра-министр сельского хозяйства У. Шукеев рассказал об уборочных площадях зерновых культур и представил прогноз урожая.

"По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, в текущем году зерновые культуры будут убраны с площади 15 млн га, в том числе пшеница - 11,1 млн га. Это соответственно на 0,3 млн га и 0,8 млн га меньше уровня 2017 года. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 0,4 млн га", - пояснил глава аграрного ведомства.

По его данным, в целом по республике валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 млн тонн.

"Объем производства маслосемян ожидается на уровне 2,3 млн тонн. Указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9 млн тонн, маслосемян - до 1 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия", - отметил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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