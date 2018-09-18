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Вовремя собрать урожай поручил Сагинтаев

В целом по республике валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 млн тонн.

Фото : youtube.com18 сентября 2018, 12:05

На заседании правительства РК рассмотрена текущая ситуация по уборочной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

"Как вы сами видите, дожди, осадки чинят нам препятствие, и поэтому уборка зерновых проходит с отставанием на 20-25%. Но сегодня нужно воспользоваться благоприятной погодой и поручаю вовремя брать урожай", - сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что все просьбы акимов по выделению дополнительного топлива необходимо рассмотреть профильным ведомствам.

"Дополнительно еще раз с ними нужно проработать министерству энергетики и, как сказал аким Акмолинской области, с октября на сентябрь они просят перенести график выдачи им топлива, поручаю рассмотреть этот вопрос вместе с министерством. Умирзаку Шукееву поручается ежедневная координация и мониторинг", - подчеркнул глава Кабмина.

Вместе с тем заместитель премьер-министра-министр сельского хозяйства У. Шукеев рассказал об уборочных площадях зерновых культур и представил прогноз урожая.

"По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, в текущем году зерновые культуры будут убраны с площади 15 млн га, в том числе пшеница - 11,1 млн га. Это соответственно на 0,3 млн га и 0,8 млн га меньше уровня 2017 года. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 0,4 млн га", - пояснил глава аграрного ведомства.

По его данным, в целом по республике валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 млн тонн.

"Объем производства маслосемян ожидается на уровне 2,3 млн тонн. Указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9 млн тонн, маслосемян - до 1 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия", - отметил он.

Ксения Давыдова, Астана.


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