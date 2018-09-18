Гонконг считает надежными инвестирования в Казахстан

Иностранную делегацию из Гонконга ознакомили с проектом «Protecting Business and Investments» (Защита бизнеса и инвестиции).

В Алматы прошла конференция, посвященная инвестиционным возможностям в Республике Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АПДГСПК.

Как отмечается, руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумұрат разъяснил важные направления проводимой политики государства в области привлечения иностранных инвестиций и ознакомил иностранную делегацию из Гонконга с проектом «Protecting Business and Investments» (Защита бизнеса и инвестиции).

Данная программа направлена на активное применение передовых превентивных механизмов противодействия коррупции для укрепления благоприятного инвестиционного климата.

Также на конференции выступил заместитель председателя правления «Kazakh Invest» Марат Бырымжан.

Делегацию Гонконга представляли: генеральный директор Департамента по делам Тайваня, Гонконга и Макао, министр торговли Китайской Народной Республики Сунь Тонг, заместитель исполнительного директора, совета развития торговли Гонконга Раймонд Ип., председатель международной ассоциации подрядчиков Фанг Кючен.

После завершения участники конференции посетили Индустриальную зону Алматы, где ознакомились с инвестпроектом по строительству завода для выпуска труб широкого диаметра ТОО «Asia Steel Pipes», которая включена в программу по антикоррупционному сопровождению в рамках подписанного соглашения от 1 августа 2018 года между АДСиПК и ТОО «Asia Steel Pipes».

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