Носить школьницам шолпы, а также ввести моду на длинные косы предложила депутат

В стенах института нравственного воспитания "Қазақ Қызы" для школьниц и гостей были проведены наглядные обряды.

В рамках программной статьи Главы государства "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" и празднования Дня семьи 300 школьниц в возрасте от 12 до 18 лет, из малообеспеченных семей, сироты из детского дома, а также воспитанницы института "Қазақ Қызы", совместно с почетными гостями столицы приняли участие в ежегодном мероприятии "Ұмытылған ұлт дәстүрлері", передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

При поддержке акимата города, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, а также партии "Нұр Отан" на открытой территории института культурно-нравственного воспитания "Қазақ Қызы" прошло ежегодное мероприятие "Ұмытылған ұлт дәстүрлері", на котором педагоги и известные деятели культуры и искусства провели мастер-классы и обряды, направленные на возрождение забытых национальных казахских обычаев.

В стенах института нравственного воспитания "Қазақ Қызы" для школьниц и гостей были проведены наглядные обряды. Среди них – обычай "мүше тарату", "шолпы тағу", "құлақ тесу", мастер-классы по приготовлению старинного национального блюда "үлпершек" и "жау жүрек". В свою очередь воспитанницы института показали своё мастерство на уроках "құрақ көрпе тігу", "кілем тоқу".

Так, в ходе яркого и поучительного мастер-класса "шолпы тағу" школьницам столицы, сохранившим длинные натуральные волосы, было раскрыто значение национальных традиций в воспитании подрастающего поколения. Демонстрация длинных кос с красивыми шолпами на концах в современной подаче, в обычной повседневной одежде, стало свидетельством возможности благополучного синтеза прошлого и настоящего, традиций и мировой глобализации. Обладательницы самых красивых длинных кос были награждены ценными призами из рук президента ОО "Қазақ Қызы", автора проекта "Институт Қазақ Қызы" Қарақат Абден. По ее словам, основной посыл – популяризировать моду на национальные традиции, чтобы ношение длинных казахских кос с шолпами стало трендом для девочек-школьниц, чтобы наши дочери гордо ходили с шолпами в школу, в кино, просто в повседневной жизни в джинсах и футболке, а не только на празднование Наурыза. Это положительно повлияет на воспитательный процесс девочек и позволит сохранить национальную идентичность, богатую красивую культуру казахского народа.

"Я всегда интересовалась историей и культурой нашего народа. А такие занятия открывают для меня много нового и интересного. Большое спасибо руководителям за возможность обучаться, за подарки. Для меня это новые возможности уделять чтению книг на разных языках больше времени", – поделилась впечатлениями воспитанница детского дома Анастасия.

Кроме того, был проведен национальный обычай "құлақ тесу" для девочек-сирот из детского дома. 14 девочкам надели серьги в традиционном стиле, подарили планшеты 14 именитых женщин страны из числа депутатов Сената и Мажилиса Парламента, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. С напутственной речью для подрастающего поколения, а также с памятными подарками выступили министр труда и социальной защиты М. Абылкасымова и сенатор, омбудсмен по правам детей Сауле Айтпаева.

"Сегодня мы вручаем девочкам не только счастливые серьги и книги для просвещения, но и планшеты. Этим самым хотим им показать, что нужно, с одной стороны, соблюдать и чтить все традиции, с другой стороны, идти в ногу со временем. Если эти две стороны гармонируют в одном человеке, к нему придет успех", – отметила в своей речи Сауле Айтпаева.

Стоит отметить, что на диалоговой площадке почетные гости, представительницы Совета матерей в атмосфере доверия, искренности и открытости смогли обсудить со школьницами самые актуальные вопросы женского сообщества: важность материнства, ценность семьи, роль женщины-матери в семье как проводника национальных традиций, значение образования, духовных ценностей и прочее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!