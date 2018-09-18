5-летнего мальчика и мужчину вызволили из ловушки спасатели

Оба спасенных оказались в безвыходной ситуации из-за собственной неосмотрительности.

Ребенка в возрасте 5 лет и взрослого мужчину, оказавшихся по неосторожности в безвыходной ситуации, вызволили спасатели Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как сообщили в ведомстве, в поселке Старая площадка города Балхаш вблизи жилого дома №12 был спасен ребенок 2013 г.р., который по неосторожности застрял в отверстии железобетонной тумбы диаметром 300 мм. А в поселке Ботакара в районе АЗС по ул. Березюкова, спасатели ДЧС вызволили водителя автомобиля КамАЗ, у которого застряла рука в топливном баке.

В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра малолетних детей и соблюдать элементарные правила безопасности.

Всего же с начала текущего года спасательными подразделениями ДЧС Карагандинской области проведено более 850 различных аварийно-спасательных работ, в ходе которых спасено 608 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!