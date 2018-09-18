Султанов рассказал, с чего начинается его рабочий день

Перед новым акимом стоят задачи по формированию новой модели развития Астаны и, в частности, обеспечение столичного лоска.

Новый аким Астаны Бахыт Султанов поделился впечатлениями от первой недели работы на посту столичного градоначальника, передает корреспондент Zakon.kz.

«Рабочий день начинается с обхода. Один из плюсов акима в том, что больше находишься на свежем воздухе, потому что нужно больше осматривать объекты жизнедеятельности столицы. Сегодня как раз неделя моего нахождения на новой должности. Я уже объехал, вы видели, транспортную подготовку, осмотрел подготовку к зиме, к отопительному сезону. Мы уже начали осматривать и ряд вопросов благоустройства дворов», - рассказал Султанов в кулуарах правительства.

По его словам, здесь важно, что нужно двигаться, обратить внимание на окраины и въездные группы столицы.

«Потому что один из важных вопросов, которые были подняты при представлении Главой государства активу города, это формирование новой модели развития, и внутри есть много компонентов, один из них – обеспечение, создание столичного лоска», - подчеркнул он.

«Отношение к столице, как и к театру, начинается с вешалки, со входа - поэтому это не только аэропорт и вокзалы, но это и окраины города, и те трассы, которые являются воротами», - добавил Султанов.

В то же время он ответил на вопрос, в какой должности ему комфортнее находиться: акима или министра.

«Любой политик должен проходить разные стадии как практические, так и теоретические, поэтому для меня практическая работа - это очень интересно. Я думаю, что постараюсь вложить те знания, которые я получил, тот опыт, тот авторитет, я максимально вложу в новые практические возможности», - пообещал Султанов.

Ксения Давыдова, Астана

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