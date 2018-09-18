Самосвал снес трактор в Шымкенте. Пострадали несколько человек

В тракторе с прицепом находились рабочие.

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Шымкенте, сообщает tvk-uko.kz.

Около 9 утра по дороге, ведущей в пром. зону города, самосвал «Howo» компании «Лидер строй», снес двигавшийся в попутном направлении трактор с прицепом, в котором находились рабочие компании «Байтерек ЛБ».

Рабочие, в нарушение правил, перевозились в прицепе трактора. От сильнейшего удара переднюю ось прицепа оторвало, и прицеп с рабочими перевернулся. Газон для высадки на аллеях, находившийся в прицепе, смягчил удар, иначе авария закончилась с куда более тяжкими последствиями. После удара самосвал съехал в арык на обочине дороги. Прибывшие медики госпитализировали в больницу скорой помощи 3 мужчин и 2 женщин. По словам очевидцев аварии, водитель трактора при обгоне не уступил дорогу самосвалу и подрезал его. На прицепе трактора не было указателей поворота и стоп сигналов. В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели дорожной полиции.

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