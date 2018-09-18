Касымбек: Проблем с углем нет

Стоимость угля зависит от региона, но в среднем цена за тонну составляет в пределах 14-18 тысяч тенге.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек проинформировал о текущей ситуации с обеспечением углем населения страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы только вчера проводили селектор, правительство проводило, и мы по всем регионам очень жестоко на контроле держим уголь энергетический и коммунально-бытовой для населения. Сегодня и цена стабильная, и объемы добычи угля больше, чем в прошлом году, и вагонов достаточно», - сказал Женис Касымбек.

По его словам, сейчас в ведомстве не видят предпосылок для беспокойства.

«Мы не видим сейчас предпосылок. Какая-то информация появилась на прошлой неделе по Астане, но она не подтвердилась. Речь шла о том, что нет на складах угля, покупается с колес. Ничего не подтвердилось, вчера акимат столицы в лице заместителя акима официально подтвердил эту информацию: угля достаточно, в рамках плана, заявленного еще весной, уголь закупается: и бытовой, и энергетический для населения», - пояснил глава МИР РК.

Он подчеркнул, что в Астане с углем «проблем нет».

«Мы очень плотно работаем со всеми: и с Шубаркулем, Каражырой и другими недропользователями. На сегодня каких-либо больших проблем не видим. Ежедневно на контроле этот вопрос держим. Если есть необходимость, то мы можем ежедневно давать информацию по объему заготовки, добыче и перевозке угля», - уточнил Касымбек.

Также министр отметил, что цена на уголь зависит от региона.

«В зависимости от региона. В районе 14-18 тысяч за тонну», - проинформировал он.

На вопрос о том, что в Алматы тонну угля продают за 30 тысяч тенге, глава ведомства пообещал проверить эту информацию.

«Я эту информацию проверю. Вчера только акимат города докладывал на селекторе, его проводил вице-премьер Аскар Мамин, что ситуация совсем другая», - сказал он.

Вместе с тем он прокомментировал другой момент, что в прошлом году были проблемы по качеству бытового угля в Астане. Столичные жители жаловались, что вместо печного угля продавали энергетический.

«В прошлом году была информация, что жители столицы не хотят покупать уголь со складов из-за качества. Мы проверили, объездили эти ж/д тупики, эта информация не подтвердилась. Уголь хорошего качества, он в достаточном объеме и шубаркульский, который любят покупать и другие марки они есть», - заключил Касымбек.

Ксения Давыдова, Астана

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