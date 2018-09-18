Полицейские Алматы всерьез взялись за автомобилистов со стробоскопами

В городе проводится ряд профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление таких нарушителей.

В выходные дни алматинские полицейские привлекли к ответственности 10 водителей, незаконно установивших на свои авто стробоскопы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

На дорогах Алматы полицейскими проводится ряд профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение использования стробоскопов и других технических элементов устанавливаемых на транспортные средства, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения и создающих условия для совершения дорожно-транспортных происшествий.

Как отметили в ДВД, зачастую незаконное использование стробоскопов практикуется среди молодого поколения автолюбителей, которые используют их ради забавы и престижа. Однако, как известно, оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами подлежит транспорт исключительно оперативных и специальных служб. А их самовольная установка является нарушением Правил дорожного движения.

В связи с этим, дорожно-патрульные полицейские сейчас особо ориентированы на выявление и пресечение фактов использования стробоскопов на транспортных средствах, а также подложных регистрационных номерных знаков и других злостных нарушений установки и эксплуатации транспортных средств.

"Управление транспортными средствами со стробоскопами квалифицируется как административное правонарушение, предусмотренное статьей 603 Кодекса РК об административных правонарушениях с законной конфискацией запрещающего сигнального и звукового устройства, наложением административного штрафа в размере от 15 МРП и выше для физических лиц и 2000 МРП для крупных предприятий. В процессе работы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, наряду с водителями автомобилей мы привлекаем инженеров или должностных лиц автопредприятий, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения" – сообщил начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

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