Блогер рассказала об оборотной стороне счастливой семейной жизни

Вне кадра семья — это ежедневный тяжелый труд, уверена она.

Австралийка Реви Джейн Шульц (Revie Jane Schultz) рассказала о неприятной оборотной стороне «счастливых» кадров с семьей. Свою исповедь она опубликовала в Instagram.

Со слов женщины, идеальные моменты, полные нежности, остаются лишь на фотографиях. Вне кадра семья — это ежедневный тяжелый труд, уверена она.

«Идеальная картинка, правда? Но знаете, отдельно от того факта, который каждый знает, — за пять минут до этого я отчищала со своих туфель воспоминания об утреннем какашечном взрыве», — подписала она свой совместный портрет с детьми. Шульц напомнила подписчикам, что реальную жизнь нельзя сравнивать с тем, что публикуется в социальных сетях.

Перед этим блогер откровенно рассказала о том, что почувствовала себя худшей, когда ухаживала за детьми. С ее слов, материнство безжалостно и похоже на тюрьму, не имеющую никакого выхода. Под последней фотографией мать двоих детей поблагодарила тех, кто поддержал ее в момент разочарования в себе: «Спасибо всем, кто протянул руку и напомнил мне, что тяжелые моменты воспитания пройдут (и вернутся, но затем снова пройдут)», — написала она.

Шульц ведет блог, посвященный стилю жизни и материнству. На ее Instagram-аккаунт подписано более 175 тысяч человек.

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