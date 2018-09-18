Низкообогащенный уран начнет поступать в Казахстан в 2019 году

Завершение закупок НОУ ожидается в текущем году, и уран должен поступить в хранилище в 2019 году.

МАГАТЭ и Россия подписали соглашение о перевозке низкообогащенного урана через ее территорию в Казахстан, передает ТАСС.

"МАГАТЭ и Россия подписали контракт на перевозку по территории России низкообогащенного урана (НОУ) и оборудования в Банк НОУ МАГАТЭ в Казахстане", - сказано в Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что завершение закупок НОУ ожидается в текущем году, и уран должен поступить в хранилище в 2019 году.

Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ был открыт в Казахстане в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Основная цель его создания - учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам - членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению. Ульбинский металлургический завод (УМЗ) – предприятие, которое около 60 лет работает с ядерными материалами и является лицензированным ядерным объектом, охраняемым Нацгвардией.

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