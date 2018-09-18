Взятка в 1000 тенге обернулась полумиллионным штрафом

Почти 500 тысяч тенге заплатит житель ВКО за «сюрприз», преподнесенный инспектору службы пробации.

К штрафу в 481-кратном размере, превышающем размер взятки, приговорил суд города Усть-Каменогорска мужчину, решившего сделать подарок должностному лицу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу ДАДГСи ПК по ВКО.

Как сообщили в ведомстве, 26 июня 2018 года в городе Усть-Каменогорск ранее осужденный местный житель, находившийся на пробационном учете, пополнил счет сотового телефона инспектора службы пробации на сумму 1000 тенге без его ведома. Тем самым мужчина незаконно предоставил лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, материальное вознаграждение в размере 1000 тенге.

«Сотрудниками ДАДГСиПК по ВКО в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 676 "Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами" КоАП РК, который направлен на рассмотрение в судебный орган. 1 августа 2018 года постановлением специализированного административного суда города Усть-Каменогорск гражданин А. признан виновным по статье 676 КоАП РК, и подвергнут штрафу в размере 481 000 тенге. Сумма штрафа в 481 кратном размере превышает размер взятки», – сообщили в пресс службе ДАДГСи ПК по ВКО

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