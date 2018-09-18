Акишев рассказал, почему Нацбанк выкупает кредиты на 450 млрд тенге у Цеснабанка

Государство помогает не банкам, а обеспечивает сохранность средств потребителей финансовых услуг и депозиторов, которые доверили свои деньги этим банкам - Акишев.

Национальный Банк Казахстана планомерно проводит мероприятия по очистке финансового сектора от недобросовестных институтов и продолжит их в дальнейшем. Но, проводя такую работу, финансовый регулятор параллельно усиливает те институты, которые проводят здоровую финансовую политику, всячески обеспечивая конкурентную среду. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в интервью республиканской экономической газете «Деловой Казахстан», передает Zakon.kz.

«Государство, реализуя программы поддержки банков, помогает не банкам, защищает не их менеджмент или акционеров, а обеспечивает сохранность средств потребителей финансовых услуг, депозиторов, которые доверили свои деньги этим банкам. При этом средства предоставлялись банкам исключительно на возвратных условиях», - сказал Акишев.

Он напомнил, что в августе 2018 года Национальный Банк Казахстана отозвал лицензии у двух банков, которые не выполняли пруденциальные нормативы. Cоответственно, их кредитная политика, степень сохранности денег населения и предприятий были очень низкими. Акционеры не смогли самостоятельно оздоровить эти институты. Национальный Банк пытался найти инвесторов, проводил переговоры. К сожалению, никаких перспектив у этих банков не было.

«В рамках риск-ориентированного надзора мы будем стимулировать развитие банков с правильными системами управления рисков, смягчая регуляторные требования. С 2019 года для здоровых банков предполагается использование облегченных нормативов и требований пруденциального регулирования. Но мы должны видеть, что банки используют благоприятные условия не для своих целей, увеличивая риск сохранности денег, а только для того, чтобы обеспечить большую доходность средств своих вкладчиков. Также нужно понимать, что банки, выступая в качестве финансовых посредников, зависят от ситуации, которая складывается в экономике и на внешних рынках», - прокомментировал Акишев.

Он отметил, что ситуация может быстро меняться. В частности, в аграрном секторе, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов и развивается под давлением внешних шоков. Поэтому Правительством РК и Национальным Банком был разработан пакет дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей.

«Главная цель – создать условия для ускоренного роста отрасли в новой реальности, не сбавлять темпов модернизации, расшить имеющиеся «узкие» места. Среди мер, особое внимание уделяется снижению долговой нагрузки предприятий АПК и снижению их долгового бремени», - сказал Д.Акишев.

Он рассказал, что активным участником реализации проектов Программы «Агробизнес-2020» и государственных программ по поддержке предпринимательства является АО «Цеснабанк». На его долю приходится более 65% от объемов кредитования отрасли. В этой связи банк совместно с Холдингом «КазАгро» начал проработку вопроса рефинансирования выданных валютных кредитов и займов и увеличения их сроков.

«В рамках этой работы Правительство и Национальный Банк прорабатывают механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанка» на сумму 450 млрд тенге. Это позволит обеспечить финансовое оздоровление предприятий агропромышленного сектора – заемщиков банка, а также усилит финансовую устойчивость «Цеснабанка». Акционеры «Цеснабанка» примут участие в оздоровлении заемщиков за счет собственных средств путем докапитализации банка», - резюмировал Акишев.

В заключение он отметил, что реализация этих мер защитит интересы отечественных сельхозпроизводителей, увеличит объемы кредитования и окажет поддержку политике модернизации аграрного сектора.

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