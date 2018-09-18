Министр иностранных дел ФРГ оценил модернизацию Алматы

В моем родном городе Гамбурге так же реализуется проект скоростных автобусных линий BRT, активно развивается общественный транспорт. - Нильс Аннен.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с Государственным министром иностранных дел, депутатом бундестага Федеративной Республики Германия Нильсом Анненом. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Глава мегаполиса отметил, что товарооборот между городом Алматы и Германией демонстрирует положительную динамику. В Алматы заинтересованы в немецких "умных" технологиях и инновационных разработках, а также привлечении германского бизнеса в экономику города..

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что Казахстан и Германию связывают отношения стратегического партнерства. Он отметил, что площадка ежегодного бизнес-форума "День Германской экономики в Казахстане", который пройдет этой осенью в Алматы, позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов двух стран.

Нильс Аннен также оценил проводимую в городе модернизацию пешеходной и транспортной инфраструктуры.

"В моем родном городе Гамбурге так же реализуется проект скоростных автобусных линий BRT, активно развивается общественный транспорт. Все это естественно делает город привлекательным для бизнеса, для инвесторов, стимулируя к открытию новых офисов и производств, и, конечно же, для горожан", - отметил он.

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