Начальник канцелярии Президента РК Махмуд Касымбеков встретился с атыраускими студентами

Встреча прошла в рамках проекта выездной фондовой выставки «Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество».

Сегодня в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова состоялся семинар-тренинг для студентов по экспонатам библиотеки Первого Президента РК – Елбасы "Руxани жаңғыру: Болашаққа бастар жол".

Начальник канцелярии Президента Казахстана Махмуд Касымбеков в своем выступлении рассказал об экспонатах выставки.

- Прибыв с рабочей поездкой в Атырау и посетив университет, я первым делом передал книги о пути Главы Государства. Эти книги содержат исчерпывающую информацию о Президенте, его биографии. В них прослеживается история становления независимого Казахстана. Я рекомендую использовать эти данные для учебного процесса. Наша молодежь должна знать историю страны и лидера нации, - сказал Махмуд Касымбеков.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев также принял участие в семинаре и заверил что местные исполнительные органы приложат максимум усилий для того чтобы как можно больше жителей области получили возможность ознакомиться с экспонатами выставки.

- Я хотел бы выразить благодарность Махмуду Базаркуловичу от имени всех жителей области. Потому что, сегодняшняя встреча дает нам всем шанс увидеть Президента по-новому. Я полностью согласен с идеей использования представленных работ в процессе обучения. Со своей стороны, мы создадим все необходимые условия для проведения выставки на высшем уровне, - сказал глава региона.

Перед встречей со студентами Махмуд Касымбеков посетил коворкинг – центр «I Space», который был открыт в Атырауском государственном университете им. Х. Досмухамедова. В данном центре студенты смогут реализовывать новые проекты и предпринимательские идеи, изучать английский язык и т.д.

Отметим, что 18 сентября в Атырау состоялась церемония открытия передвижной выставки «Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество». Выставку могут посетить все желающие совершенно бесплатно, она продлится в течение 2 месяцев в областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева.

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