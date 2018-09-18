Mercedes бизнесмена расстреляли из Gelandewagen с финскими номерами

53-летний Шенгелия находился под госзащитой как свидетель по нескольким громким процессам, его повсеместно сопровождал микроавтобус с сотрудниками ФСБ.

17 сентября в Ленобласти расстреляли бизнесмена Бадри Шенгелию, известного своими показаниями против криминального авторитета Владимира Кумарина и высокопоставленного сотрудника СКР Михаила Максименко.

Убийцы, расстрелявшие Бадри Шенгелию, огонь вели из джипа Gelandewagen белого цвета с финскими номерами, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По заключению экспертов, стреляли из автомата Калашникова на ходу и на высокой скорости, но с высокой точностью, что говорит о хорошей подготовке киллера. В Mercedes S500 Бадри Шенгелии обнаружено 10 пробоин.

По словам источника, 53-летний Шенгелия находился под госзащитой как свидетель по нескольким громким процессам, его повсеместно сопровождал микроавтобус с сотрудниками ФСБ. Но 10 сентября охрана была снята, так как надобность в ней отпала.

«Основные версии расстрела по-прежнему не поменялись: они связаны с показаниями, которые давал Шенгелия как свидетель по резонансным делам, — рассказал собеседник редакции. — Сейчас следствие изучает материалы уголовных дел, в Москву направлено отдельное следственное поручение по материалам, находящимся в производстве».

Шенгелия был известен как профессиональный свидетель — он оказывался в нужное время и в нужном месте, чтобы услышать важное и сообщить об этом правоохранительным органам. Так, именно его показания позволили взять под стражу Владимира Барсукова (Кумарина) и в дальнейшем собрать доказательства противоправной деятельности. И, хотя защита утверждала, что показания Шенгелии сомнительны, суд счел их убедительными. Аналогичная история произошла и в Москве: показания Шенгелии позволили предъявить второе обвинение полковнику юстиции Михаилу Максименко, теперь уже бывшему начальнику управления собственной безопасности СКР. Они выглядели убедительнее, чем взятка, полученная от Захария Калашова (Шакро Молодой).

Между тем петербургский журналист Евгений Вышенков в опубликованном 17 сентября материале утверждает, что Шенгелия готовился к новой роли свидетеля по громкому делу: «А пару недель назад он пообещал мне интересное. Конкретно: в течение месяца будет участвовать в очень даже крутом деле — давать очень крупную взятку очень крупному лицу из РЖД. Понятно, что после передачи на его плечах зайдут оперативники и начнется новая история. А еще на словах он передал, что деньги понесет за какую-то крупную недвижимость. Я должен был быть первым и ждал момента. Не довелось. Да, поздравляю того топ-менеджера».

Официальные лица ход расследования этого расстрела не комментируют.

Шенгелия был убит днем 17 сентября в Ленинградской области.

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