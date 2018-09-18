В Социальном жилом доме Алматы отметили День города с участием звезд эстрады

К праздничному мероприятию была приурочена выставка народного творчества.

В Социальном жилом доме южного мегаполиса прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню города - «Алматы - мой любимый город!», сообщает Zakon.kz.

На торжество прибыли любимая певица жильцов Гуля Тулегенова и звездная семейная пара Мирас и Құралай. Они никогда не забывают жителей Социального дома и всегда на праздничные даты навещают их и дарят им свои песни. Вот и сегодня они спели старые добрые песни из репертуара Шамши Калдаякова, Мирей Матье, Анны Герман и других известных советских и зарубежных певцов и композиторов.

- Добрый день, уважаемые жители и гости праздника! Мы рады приветствовать вас в этот светлый солнечный день! Начинаем праздничное мероприятие, посвященное Дню города, - приветствует собравшихся ведущая. - Алматы - крупнейший мегаполис Казахстана и сегодня он является финансовым, экономическим, промышленным и культурным центром не только нашей страны, но и всей Центральной Азии.

Праздник открыл күй «Қара жорға» в исполнении оркестра Социального жилого дома «Атамекен», затем концерт продолжили баянисты из консерватории. Музыкальную композицию «Сабантой в деревне» исполнили жильцы Социального дома Г. Тамендаров, В. Горчицина и Т. Юзаев на домбре и баяне.

Социальный дом в Алматы - единственный в Казахстане, он был открыт в качестве пилотного проекта в 2001 году для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супруг и семейных пар.

- Основное условие проживания в этом доме – сдача квартиры в коммунальную собственность города, - говорит директор Социального жилого дома Анар Оспанова. – Дом рассчитан на 74 жильца, на сегодня здесь проживают 50. В настоящее время оформляются еще 10 человек. И цель сегодняшнего мероприятия - подарить радость нашим жильцам, вспомнить старые добрые времена, времена их молодости. Накануне мы были в парке имени Первого Президента и тоже участвовали в праздничных торжествах. У нас действует проект «Активное долголетие», где наши жильцы занимаются йогой, гимнастикой цигун, к их услугам различные тренажеры, на которых они могут заниматься в любое время. Также у нас есть проект «Добрые игрушки», участники которого изготавливают мягкие игрушки и дарят детям-инвалидам. И еще они под руководством тренера занимаются скандинавской ходьбой, им это очень нравится.

К праздничному мероприятию была приурочена и выставка народного творчества, где жильцы Дома показали изделия, сделанные своими руками.

После концерта для них был накрыт праздничный дастархан.

Торгын Нурсеитова

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