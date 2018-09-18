ЕС не станет вводить новые санкции против РФ из-за "дела Скрипалей"

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС обсудят ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери.

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза не примут новых санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"На саммите этого (введения новых рестрикций - прим. ТАСС) не ожидается. На данный момент дополнительных санкций против России не запланировано", - сказал он.

Ранее во вторник глава Евросовета Дональд Туск заявил в письме участникам неформального саммита, который пройдет 20 сентября в Зальцбурге, что лидеры ЕС обсудят ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочери.

"Премьер-министр [Великобритании Тереза] Мэй проинформирует нас по делу Скрипаля", - сказал он.

При этом, как пояснил журналистам источник в Совете Евросоюза, Мэй "призовет лидеров стран ЕС ускорить реализацию решений июньского саммита" по ситуации вокруг Солсбери. Однако, по его словам, официальных заявлений лидеры по итогам встречи не сделают.

Согласно версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала парламент Соединенного Королевства о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес.

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