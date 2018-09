Отец-неумеха одним нажатием кнопки превратил дочь в чудовище

Пользовательница Twitter по имени Симран (Simran) опубликовала свой «изуродованный» портрет, сделанный отцом. Как пояснила героиня, отец хотел попробовать режим панорамы, но получил совершенно иной результат, передает Zakon.kz.

My dad trying to take Panoramic’s of me. I’m mad asf. pic.twitter.com/qLz73jM5tk