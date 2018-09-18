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Отец-неумеха одним нажатием кнопки превратил дочь в чудовище

К таким результатам привели эксперименты мужчины с фотоаппаратом.

Фото : @sc_x_cs18 сентября 2018, 17:35

Пользовательница Twitter по имени Симран (Simran) опубликовала свой «изуродованный» портрет, сделанный отцом. Как пояснила героиня, отец хотел попробовать режим панорамы, но получил совершенно иной результат, передает Zakon.kz.

«Мой отец пытался сделать мои панорамные снимки. Я злая, как с**а», — подписала она изображения.

Публикация набрала почти 350 тысяч лайков. Комментаторы посмеялись над размазанным и смещенным изображением Симран. Они сравнили ее с главным героем мультфильма «Гадкий я». «Ты выглядишь как Грю», — писали они.

Также пользователи Twitter в шутку «вклеили» девушку в новый клип рэперов Канье Уэста и Лил Пампа, где исполнители предстали в форме квадратных человечков.


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