Назарбаев подписал закон об избежании двойного налогообложения с Узбекистаном

Протокол направлен на развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Протокол, подписанный в Астане 23 марта 2017 года, направлен на развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений Соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов.

Документ предусматривает:

- изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений путем раширения обмена информацией, помощи в сборе налогов;

- уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезидентом;

- изменение ряда терминов и уточнение наименований казахстанских налогов, на которые распространяется Соглашение;

- изменение статей, регулирующих порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

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