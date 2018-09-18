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Закон о порядке медобслуживания жителей Байконура подписал президент РК

Теперь жители г.Байконура, посёлков Торетам и Акай смогут получать медицинскую помощь в казахстанских медорганизациях.

Фото : lenta.ru18 сентября 2018, 17:51

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно документу, жители города Байконур, посёлков Торетам и Акай смогут получать медицинскую помощь в казахстанских медорганизациях.


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