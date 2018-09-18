В Сенате РК обсудили проблемы социальной защиты и трудоустройства инвалидов

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова проинформировала депутатов о функционировании системы социального обеспечения лиц, имеющих инвалидность.

В Сенате состоялась встреча с министром труда и социальной защиты населения по вопросам реализации Закона «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Мероприятие открыла председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова. Она подчеркнула, что Глава государства в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» поставил задачу вовлекать в активную жизнь граждан с ограниченными возможностями, чтобы они не просто получали пособия, а осознавали себя членами общества, полезными работниками.

Б. Айтимова обозначила основные проблемы, которые предстоит решить в данной сфере. В частности, она отметила низкий уровень жизни инвалидов, отсутствие условий для их участия в общественной и политической жизни, получения образования, удовлетворения социально-культурных потребностей. Сенатор также указала на то, что не решена проблема доступности инфраструктуры. Одной из наиболее сложных проблем остается обеспечение работой граждан с ограниченными возможностями.

Как отметила Б. Айтимова, в ходе сегодняшней встречи предстоит обсудить проблемные вопросы, связанные с реализацией Закона «О социальной защите инвалидов», рассмотреть возможности совершенствования законодательной базы в данной сфере.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова проинформировала депутатов о функционировании системы социального обеспечения лиц, имеющих инвалидность. Согласно представленной информации, в настоящее время в Казахстане проживают 670 тысяч инвалидов, из них 61,9 % – трудоспособного возраста, 25,4 % – лица пенсионного возраста, 12,7 % – дети до 18 лет.

М. Абылкасымова рассказала о реализации принятого в 2012 году Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов Республики Казахстан. В частности, объем финансирования на реализацию данного Плана с 2014 года увеличился в 7,6 раза и составил 5,4 млрд тенге в 2017 году, на 2018 год предусмотрено 6,0 млрд тенге. В целом мероприятия, реализуемые за счет республиканского бюджета, выполнены в полном объеме. Вместе с тем, по данным профильного ведомства, исполнение индивидуальных программ реабилитации инвалидов за счет средств местного бюджета остается на низком уровне.

Подробно М. Абылкасымова осветила вопросы обеспечения занятости инвалидов. Министр также сообщила об основных направлениях работы по модернизации системы социального обслуживания.

Председатель общественного объединения «Центр реабилитации инвалидов «ШАНС» Василий Шиманский в своем докладе остановился на возможностях реализации права людей с различной степенью инвалидности на эффективный доступ к общим программам технической и профессиональной ориентации. По его словам, на сегодня отсутствует механизм для решения поставленных задач по трудоустройству и переподготовке лиц с инвалидностью, не решены вопросы их психологической адаптации к работе по той или иной профессии. Решить проблему, по мнению В. Шиманского, может открытие центров профессиональной подготовки, которые позволят обеспечить лицам с инвалидностью конкурентоспособность на рынке труда, экономическую независимость, а также полную интеграцию в общество.

По мнению сенатора Серика Бектурганова, нет необходимости открывать новые центры, так как данная проблема может быть решена с помощью неправительственных организаций на основе размещения государственного социального заказа. Также депутат призвал создать колл-центр по вопросам защиты инвалидов и недопущения ущемления их прав.

Ряд конкретных вопросов, связанных с вопросами защиты лиц с ограниченными возможностями, поднял в своем выступлении депутат Нариман Турегалиев,

В обсуждении приняли парламентарии Мурат Бактиярулы, Динар Нукетаева, Сергей Ершов, Тулеубек Мукашев, представители министерств образования и науки, здравоохранения, по инвестициям и развитию, акимата г. Астаны, а также представители общественных объединений.

Выработанные по итогам встречи рекомендации будут использованы в работе Парламента и соответствующих государственных органов.

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