Работодатель обязан ежегодно повышать зарплату до уровня инфляции - Сапарбаев

Свыше 50 крупных компаний Актюбинской области повысили зарплату в 2018 году.

По итогам первого полугодия текущего года средняя заработная плата в Актюбинской области выросла больше чем на тысячу тенге, передаёт корреспондент BNews.kz. По информации исполняющего обязанности руководителя региональной инспекции труда Бауыржана Оразаева, она составила 137,7 тысяч тенге, тогда как на конец 2017 года едва превышала 126 тысяч тенге.

На совещании в акимате, прошедшем под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, Оразбаев заверил, что область вошла в пятерку лидеров среди регионов Казахстана по темпам роста средней заработной платы и занимает четвёртое место. Всё это, по заверениям и.о. руководителя инспекции труда, произошло благодаря подписанию с актюбинскими предприятиями меморандумов о стабилизации производственных процессов и обеспечении трудовых прав работников.

"Вот уже несколько лет подобные меморандумы заключаются с крупными и средними предприятиями региона. За их исполнением следит специально созданная рабочая группа. Всего с начала года по области подписано более 4,7 тысячи меморандумов. В их рамках директивным обязательством для предприятий был определён вопрос повышения заработной платы, особенно производственному персоналу. В частности, на 53 крупных предприятиях и их сервисных компаниях в 2018 году повышена заработная плата от 7% до 20%", - сообщил он.

Оразбаев отметил, что всего обязательства по повышению заработной платы были приняты 518 предприятиями области. На это глава региона Бердыбек Сапарбаев ответил, что работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплату на уровне инфляции.

"Заработная плата отражается на социальном самочувствии граждан. Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле. Работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплату на уровне инфляции. Если инфляция составила 4 процента, то и заработная плата работников должна быть повышена минимум на 4 процента", - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Аким Актюбинской области отметил необходимость продолжения системной работы по легализации трудовых отношений, недопущению необоснованного сокращения работников и обязательному трудоустройству сокращённых.

В ходе совещания была рассмотрена текущая ситуация развития социального предпринимательства. При обсуждении этой темы, аким области акцентировал внимание на необходимости расширения практики привлечения грантовых средств на развитие социального предпринимательства, выделяемых различными фондами и международными организациями.

"Здесь помощь местным исполнительным органам может и должна оказать региональная палата предпринимателей "Атамекен". Необходимо также усиление и расширение кооперации с соседними регионами - мы можем перенимать друг у друга положительный опыт развития социального предпринимательства. Не первый год успешно работаем в этом направлении с Оренбургом, большие перспективы имеет сотрудничество с Татарстаном", - задал направление Бердыбек Сапарбаев.

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