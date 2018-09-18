Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мёртвой
Диане Каратеевой было 23 года.
Фото : Минспорта Хакасии18 сентября 2018, 18:30
Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мёртвой в своём доме в Абакане. Предварительной причиной гибели 23-летней девушки стал угарный газ, пишет Лайф.
По данным Минспорта Хакасии, тело спортсменки нашли её друзья. Именно они и вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть девушки.
В Министерстве спорта Хакасии выражают соболезнования родным Каратеевой.
Диана Каратеева — победитель и призёр всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом — член сборной России.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937727-c3b29626759bb0c7266b054158f9b741
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...