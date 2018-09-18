Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мёртвой

Диане Каратеевой было 23 года.

Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мёртвой в своём доме в Абакане. Предварительной причиной гибели 23-летней девушки стал угарный газ, пишет Лайф.

По данным Минспорта Хакасии, тело спортсменки нашли её друзья. Именно они и вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть девушки.

В Министерстве спорта Хакасии выражают соболезнования родным Каратеевой.

Диана Каратеева — победитель и призёр всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом — член сборной России.

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