Госслужащим Алматы провели выездные семинары по новой системе оплаты труда

В мероприятии приняли участие более 200 государственных служащих.

Сегодня руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Таумұрат Данияр провел выездные семинары-совещания для государственных служащих Департамента охраны общественного здоровья города Алматы и Департамента казначейства по внедрению факторно-балльной шкалы оплаты труда государственных служащих. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие более 200 государственных служащих.

По словам Данияра Таумұрата, в Казахстане с января 2018 года запустили пилотные проекты по новой системе оплаты труда государственным служащим Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и его территориальных подразделений, Министерстве юстиции и акиматах Астаны и Мангистауской области в пилотном режиме введена новая система оплаты труда для административных государственных служащих. В целом, внедрение новой системы позволила на деле обеспечить реализацию принципа равной оплаты за выполнение равнозначной работы, а также оплаты труда по результатам, как это предусмотрено в Плане нации «100 конкретных шагов».

Также Д. Таумұратом было отмечено, что после повышения заработной платы отток кадров в Департаменте Алматы снизился в два раза. Конкурс на одно вакантное место вырос более, чем в 4 раза.

В перспективе успешная пилотная апробация будет распространена и на другие государственные органы.

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