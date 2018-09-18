Республиканский штаб по снижению материнской и младенческой смертности прошел в ВКО

По информации управления здравоохранения, в Восточном Казахстане с начала года произошло 3 случая материнской смертности.

Сегодня в Восточном Казахстане прошел республиканский штаб под председательством вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В течение недели республиканские специалисты имеют возможность ознакомиться с деятельностью всех медицинских организаций области, и дать свои рекомендации по принятию мер снижения материнской и младенческой смертности, оказанию неотложной помощи.

Как отметила Лязат Актаева, это плановая работа Министерства здравоохранения РК. Восточный Казахстан - это 6 регион, который посетили специалисты. До конца года представители Министерства здравоохранения планируют выехать во все регионы.

Говоря о состоянии восточноказахстанской медицины, вице-министр отметила, что регион относится к тем, где областным управлением здравоохранения совместно с акиматом принимаются эффективные меры по улучшению ресурсного обеспечения.

- В прошлом году на улучшение материально-технической базы медицинских организаций региона затрачено около 10 млрд. тенге, в этом-около 8 млрд. тенге. Закупается необходимое медицинское оборудование, кадры направляются на обучение в зарубежные организации. Для снижения смертности от болезней системы кровообращения в регионе открыты 2 инсультных центра в Аягозе и Зыряновске.

Лазат Актаева ответила на вопросы журналистов о материнской смертности. Специалисты, в первую очередь, выделяют основную причину - акушерские кровотечения, поэтому одной из рекомендаций представителей Министерства здравоохранения является необходимость автоматизирования процессов оказания медицинской неотложной помощи при акушерских кровотечениях. Республиканские специалисты провели наглядный эксперимент, где посмотрели насколько быстро реагируют медицинские работники. Руководителям больниц области, где произошли случаи летального исхода рожениц, даны рекомендации по дальнейшему улучшению помощи.

По информации управления здравоохранения, в Восточном Казахстане с начала года произошло 3 случая материнской смертности.

Как отметила Лязат Актаева, все случаи детально изучаются сначала на уровне областного здравоохранения и независимой экспертизы комитета охраны общественного здоровья, а после - на республиканском штабе. Обсуждается весь маршрутный лист пациентки, каждый анализ до беременности и во время.

Для предупреждения младенческой смертности, по словам Лязат Актаевой, необходимо работать над снижением количества недоношенных детей, преждевременных родов у женщин. Это изначально зависит от здоровья самой женщины, которая должна заботиться о себе вне беременности, при планировании, а также во время беременности вплоть до госпитализации в стационар.

Руководитель управления здравоохранения Марат Шоранов отметил, что ситуация по младенческой и материнской смертности на контроле. Все причинно-следственные связи разбираются, но главная цель - недопущение подобных случаев и профилактика.

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