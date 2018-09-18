Минсельхоз РК опроверг слухи о дефиците сахара

В стабилизационных фондах областей хранится порядка 2,6 тыс. тонн сахара. Этого достаточно, чтобы сдерживать рост цен.

В Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан опровергли слухи о дефиците сахара в стране и предстоящем росте цен, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время в Казахстане переработка сахарной свеклы осуществляется на 3 сахарных заводах общей мощностью 630 тыс. тонн в год (Аксуский, Коксуский, Меркенский). По заверениям представителей все заводы начинают свою работу с момента поступления урожая.

В текущем году посевная площадь под сахарную свеклу составляет 19,6 тыс. га (Алматинская и Жамбылская области), что позволит произвести 59 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы.

Переработка тростникового сахара-сырца осуществляется на 2-х заводах общей мощностью 370 тыс. тонн в год (Меркенский и Таразский). При этом, из тростникового сахара-сырца с начала года произведено порядка 140 тыс. тонн сахара.

Вместе с тем, понимая те вопросы, которые поднимают крупные производители, использующие сахар в качестве сырья, Министерством сельского хозяйства принят ряд конкретных мер. Альтернативой завозу сахара из третьих стран выступает производство на территории ЕАЭС, с которой сырье может завозиться без таможенных пошлин. В целях достижения договоренностей между поставщиками и потребителями сахара организован визит производителей сахара из стран-членов ЕАЭС для обсуждения поставок, который состоится на этой неделе.

Тем не менее, часть субъектов крупного бизнеса, использующих сахар в качестве сырья, например, производители кондитерских изделий, уже перешли на сахар производимый на территории ЕАЭС.

Касательно информации о дефиците сахара для населения, сообщается, что на сегодняшний день в стабилизационных фондах областей хранится порядка 2,6 тыс. тонн сахара, что является достаточным для обеспечения стабильности цен на сахар.

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