Министерством обороны Казахстана разрабатывается новый механизм противодействия коррупции

Всего в Вооруженных Силах за истекший период текущего года проведено 6804 мероприятия, направленных на профилактику коррупции.

В Министерстве обороны прошло заседание Комиссии по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Вооруженных Силах РК под руководством нового председателя Комиссии заместителя Министра обороны Республики Казахстан Абылкаира Скакова. На совещании рассмотрен действующий механизм, а также предложены новые методы по дальнейшему совершенствованию мер по противодействию коррупции в Вооруженных Силах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Снижение уровня коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны. Немаловажная роль в работе в данном направлении отводится Комиссии по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции, которые организуют мероприятия по формированию антикоррупционной культуры военнослужащих и созданию атмосферы нулевой терпимости не только к коррупции, но и к любым правонарушениям в армейской среде.

В ходе совещания председатель Комиссии довел жесткие требования Министра обороны РК Н. Ермекбаева, основным посылом которых является персональная ответственность руководителей всех уровней «от рядового до генерала» за надлежащее исполнение законодательства о противодействии коррупции, минимизация присутствия человеческого фактора, а также обеспечение прозрачности деятельности местных органов военного управления.

Необходимо отметить, что всего в Вооруженных Силах за истекший период текущего года проведено 6804 мероприятия, направленных на профилактику коррупции, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате принятых совместно с правоохранительными и специальными органами мер уровень коррупционных преступлений в Вооруженных Силах снизился на 6 % , а административных коррупционных правонарушений на 100%.

По итогам совещания принято решение разработать план эффективных действий, который будет направлен на снижение уровня коррупции и искоренения её понятия в воинской среде.

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