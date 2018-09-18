Ким Чен Ын угостил лидера Южной Кореи корнями колокольчика

В качестве подарка Ким Чен Ыну президент Южной Кореи привез из Сеула старинную карту некогда единой Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын угостил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на торжественном приеме супом из акульих плавников и корейскими разносолами из диких растений, сладкой кашей и морепродуктами, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра межкорейского саммита в Пхеньяне.

На приеме присутствовали около 200 гостей из Южной Кореи и примерно полсотни северкорейских хозяев саммита, включая Ким Чен Ына и его супругу Ли Соль Чу. Произнеся тосты, лидеры двух корейских государств пригубили из высоких бокалов красное виноградное вино и приступили к трапезе.

Согласно меню, распространенному в пресс-центре в Сеуле, на приеме были приготовлены ветчина с дыней, сладкая рисовая каша "якпаб" с рисовыми клецками, квашеная капуста кимчхи без острого перца и острый салат "хве" из сырых морепродуктов. Суп из акульих плавников шел явно как как деликатес наряду с печеными дикими сосновыми грибами "сони-посот", которые ценятся также в Японии и известны там под названием "мацутакэ". Для сытости на приеме подавали также белый рис, кефалевый суп и маринованные корни белого колокольчика "тораджи" и прочие закуски. Помимо вина на столах выставили белую пхеньянскую и женьшеневую водки, однако пили ли их лидеры КНДР и Южной Кореи, пока неизвестно.

В качестве подарка Ким Чен Ыну президент Южной Кореи привез из Сеула старинную карту некогда единой Кореи.

На первой встрече Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля в демилитаризованной зоне на прием лидер КНДР приехал со своей лапшой, традиционно приготовляемой в Северной Корее из гречки, чтобы угостить ею южнокорейского президента.

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