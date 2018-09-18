В Актобе родителей школьниц в платках приговорили к тюремному заключению

Самих девочек, не посещавших занятия, оставили на второй год.

Родители трёх учениц не подчинились требованию администрации школы о соблюдении правил ношения школьной формы и были приговорены к административному аресту. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передаёт корреспондент BNews.kz.

"По статье 434 части 1 "Нарушение общественного порядка" двоих мужчин приговорили к трём суткам, одного мужчину к пяти суткам тюремного заключения", - сказала пресс-секретарь суда Актюбинской области Анара Айтжанова.

Отметим, что раньше на родителей школьниц в платке налагался лишь штраф. Однако согласно КоАП РК, возможен и арест на срок до десяти суток. Суровое наказание настигло и школьниц: все три девочки, которые не посещали школу, остались на второй год. Однако несмотря ни на что, родители до сих пор отстаивают право своих детей носить платки в школу. Их дочери всё ещё не посещают занятия.

"В ноября прошлого года у нас было 340 детей, которые ходили в школу в платке. Мы добились того, что к концу учебного года к 25 мая практически все сняли платки, кроме четырёх школьниц. Один родитель попросил обучение летом и ребёнок пошёл в свой же класс. Остальные трое остались на второй год. Мы продолжаем с родителями разъяснительную беседу и требуем соблюдать правила ношения школьной формы", - сказала руководитель управления образования Актюбинской области Ляззат Уразбаева.

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