"Барыс" проиграл по буллитам бывшему клубу своего тренера

По ходу игры астанинцы поменяли голкипера.

Хоккеисты "Барыса" проиграли омскому "Авангарду" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает Vesti.kz.

Основное и дополнительное время игры в Астане завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались гости. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Первый период получился для "Барыса" провальным. Астанинцы пропустили три шайбы. На четвертой минуте большинство у "Авангарда" реализовал Илья Михеев, на 12-й забил Евгений Медведев, а на 19-й - Сергей Широков. После этого тренерский штаб "Барыс" снял с игры чешского вратаря Доминика Граховину и выпустил казахстанца Сергея Кудрявцева.

Во втором периоде казахстанский клуб смог вернуться в игру. На 35-й минуте форвард сборной Швеции и экс-хоккеист "Авангарда" Андре Петерссон забросил первую шайбу "Барыса", а за девять секунд до сирены на перерыв капитан Брэндон Боченски вернул интригу в матч.

В третьем периоде "Барыс" сумел сравнять счет. На 51-й минуту третью шайбу астанинцев забросил Роман Старченко - для казахстанца это взятие ворот стало седьмым в сезоне.

В овертайме команды не смогли отличиться, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Отметим, что главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка до Астаны работал в "Авангарде". По слухам, белорус покинул омский клуб из-за конфликта с игроками, который привел к драке между хоккеистами на новогоднем корпоративе.

Теперь "Барыс" ждет серия из четырех гостевых матчей. В первом из них казахстанский клуб встретится с "Салаватом Юлаевым" - матч пройдет 22 сентября и начнется в 17:30 по времени Астаны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!