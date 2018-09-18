В Актау меценат анонимно дарит квартиры нуждающимся

Меценат, пожелавший не афишировать свое имя, спас уже две семьи.

Жизнь в сарае, отсутствие элементарных условий, бесконечные подработки в попытке хоть как-то прокормить семью – все это у супругов Асхата Амирова и Жанар Урбисиновой уже позади. Меценат из Актау подарил многодетной семье однокомнатную квартиру в областном центре. Об этом корреспонденту ИнАктау рассказала руководитель Региональной службы коммуникаций Мангистауской области Айсулу Дутбаева.

Судьба испытывала Жанар и Асхата с самого детства – оба круглые сироты из Атырауской области. Им приходилось тяжело работать, чтобы прокормить себя, а с появлением четверых детей, девочки и троих мальчиков, усилий необходимо было прилагать втройне. Ситуация усугубилась еще и тем, что у Асхата от полученной травмы отказала рука. Несмотря на это, мужчина хватался за любую работу, лишь бы принести «копеечку» в дом. Сама Жанар то прибирала чужие дома, то доила верблюдов на пастбищах.

"Супружеская пара жила и в сараях, и в загонах. Тяжело работали в степи, пасли скот. Никаких удобств, например, света, отопления у них не было. Ужин зачастую состоял из одного хлеба и чая", - рассказывает Айсулу Дутбаева.

Асхата и Жанар, по словам Айсулу Дутбаевой, искали почти месяц. Ни у мецената, ни у самого руководителя РСК МО не было телефонного номера или адреса, где проживала семья.

"Когда Жанар услышала о том, что ее ищут, она очень испугалась. Говорила, что, может, что-то нарушила. Когда мы уже ехали в машине и сказали о том, что едем на квартиру, женщина подумала, что будет там убираться. А когда они поняли, что квартира их, то были просто шокированы происходящим и до конца не верили, что такое может произойти с ними", - говорит Айсулу Дутбаева.

Уже сегодня семье вручили ключи от новой однокомнатной квартиры. Меценат, пожелавший не афишировать свое имя, пообещал также помочь с оформлением документов.

Напомним, ранее тот же самый меценат подарил квартиру в Каракиянском районе матери-одиночке с четырьмя детьми.

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