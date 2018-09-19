Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

«Канело» лишили отобранного у Головкина титула чемпиона мира

Альваресу перешли пояса чемпиона мира WBA Super, WBC, специальный пояс WBC, а также пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Фото : sports.kz19 сентября 2018, 06:43

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, проиграв в рематчеСаулю Альваресу, потерял пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO, однако не все они достались мексиканцу, сообщает Sports.kz.

«Канело» отказался оплатить Международной боксерской организации (IBO) санкционный взнос, в результате чего этот титул стал вакантным. Альваресу перешли пояса чемпиона мира WBA Super, WBC, специальный пояс WBC, а также пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Второй бой Головкин — «Канело» завершился победой мексиканского боксера решением большинства голосов судей. Что касается их первого прошлогоднего поединка, то он закончился скандальной ничьей. Геннадий заявил, что согласен и на третий бой, однако только если он будет организован на «правильных условиях».

Все новости по теме смотрите здесь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты