Названы три главных признака депрессии

Первый показатель тяжелого душевного состояния — вегетативные расстройства.

Врачи и эксперты обсудили на круглом столе в «Известиях» признаки депрессивного расстройства и назвали три главных симптома болезни. Конспект беседы газета опубликовала в среду, 19 сентября.

Первый показатель тяжелого душевного состояния — вегетативные расстройства, отмечают медики. «Если человек просыпается в пять часов утра, и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак», — пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

Второй симптом — перепады настроения. По словам врачей, утром оно хуже, а к вечеру наступает облегчение. Чаще всего такое случается осенью и весной, добавляют эксперты.

Третий признак — утрата чувства удовольствия и потребности его получать, потеря радости и интереса к жизни.

Медики добавили, что не стоит бояться при необходимости принимать антидепрессанты. «Ни один антидепрессант ни в одном из тысяч проводимых исследований не обнаружил симптомов зависимости в отличие от иллюзорно безопасных и любимых в народе корвалола и валокордина, в состав которых входит действительно вызывающий зависимость фенобарбитал», — сказал Шмилович.

Как передает издание, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 300 миллионов человек страдают от депрессии.

Источник: Лента.ру

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