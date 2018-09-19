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Ирландские наркоманы помыли шприцы в святой воде

Работники учреждения сообщают, что видели следы крови на стенах и переживают за свою безопасность.

Фото : Google maps19 сентября 2018, 07:09

В соборе Святого Иоанна в ирландском Лимерике неизвестный воспользовался купелью со святой водой, чтобы помыть шприцы. Об этом сообщил британский таблоид The Sun. Жители заподозрили наркоманов, которые употребляют запрещенные вещества в туалетах соседней с церковью лечебницы.

Больница Святого Иоанна, находящаяся через дорогу от церкви, привлекает наркозависимых. По словам местного жителя, они пробираются мимо охраны и устраиваются в помещениях клиники. Работники учреждения сообщают, что видели следы крови на стенах и переживают за свою безопасность.

Как рассказал журналистам представитель политического движения «Шинн Фейн» Джон Ньюджент, полиция недавно арестовала наркомана, который пытался вымыть шприцы в святой воде церковной купели. По мнению Ньюджента, такая ситуация неприемлема: «Пожилые люди часто посещают собор, чтобы поставить свечку и найти здесь спокойствие. Они должны иметь возможность делать это без страха», — заявил он.

Местное издание Limerick Leader отмечает, что священник собора Святого Иоанна подтвердил случившееся. Газета также приводит слова представителя медицинского учреждения: «Больница Святого Иоанна в курсе ситуации и уже связалась с полицией».

Источник: Лента.ру


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