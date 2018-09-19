В Петропавловске из-за отсутствия финансирования не отремонтировали тепломагистрали

По данным энергетиков, больше половины труб в Петропавловске превысили нормативный 25-летний срок службы.

Ремонт трех тепломагистралей в Петропавловске перенесли на следующий год из-за отказа ЕБРР в финансировании проекта. Причина отмены полутора миллиардного транша в сокращении кредитных средств банка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

С международным финансовым институтом о многолетнем займе на ремонт теплосетей АО «Севказэнерго» договорилось еще два года назад. По данным энергетиков, больше половины труб в Петропавловске превысили нормативный 25-летний срок службы. Поэтому их решили заменить, тем самым сократив износ с 72-х до 65 процентов от общей протяженности сетей. По данным управления энергетики и ЖКХ, из 234 километров по проекту планируют заменить 25. На это необходимо свыше 9 миллиардов тенге. Из них ЕБРР по договоренности должен был выделить 4 миллиарда 650 млн тенге. Остальное просубсидирует государство.

- В связи с ограниченностью финансовых бюджетных средств, на финансирование проектов денег выделено не было. Эти проекты перенесены на следующий год. Планировалось произвести реконструкции трех магистралей, 7,15. На этих магистралях наиболее аварийные участки были сделаны. Зиму нам это позволит пройти без проблем. Эти деньги законтрактованы. Договоренности есть, - сказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Адильбек Аубакиров.

Руководство «Севказнерго» отметило, что в прошлом году европейские банкиры перевели платеж позже срока. Обещали в середине весны, но деньги поступили только в июне. В итоге энергетикам пришлось сократить семи месячную программу по реконструкции почти вдвое. Из-за чего к старту отопительного сезона они не успели провести запланированные работы. В итоге несколько недель десятки социальных объектов и жилой сектор оставались без тепла.

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