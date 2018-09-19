Суд в Актобе вынес необычный вердикт

В свидетельстве о рождении, сотрудники РАГСа по ошибке вписали фамилию его супруги. После недолгих разбирательств, мужчина решил обратиться в суд.

Доказать отцовство с помощью ДНК-теста для оформления инвалидности ребёнку - необычный вердикт вынес суд в Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

О своей истории поведал житель города Ерик Нургалиев. Недавно мужчина пошёл собирать документы на пособие 11-летнему сыну, который не может самостоятельно ходить. Но получил отказ. Выяснилось, что в свидетельстве о рождении, сотрудники РАГСа по ошибке вписали фамилию его супруги. После недолгих разбирательств, мужчина решил обратиться в суд. Но решение Фемиды оказалось куда более занимательным. Теперь мужчина должен доказать своё отцовство.

«Я вот требую, чтобы в свидетельстве о рождении мою фамилию написали, а не фамилию матери. Моя фамилия Нургалиев, вот, хочу, чтобы это исправили. А сотрудники ЗАГСа отказывают мне. Изначальная ошибка ЗАГСа, вот здесь написано Сагимбаева, вот она так написала мне, когда я получал свидетельство о рождении на ребёнка», - сказал Ерик Нургалиев.

В РАГСе все обвинения опровергли и сообщили, что супруга Ерика Нургалиева уроженка России, много лет назад потеряла документы. Всего пара прожила вместе 27 лет и воспитала двоих детей, но так и не узаконила брак. Поэтому в пособии им и было отказано. Где теперь искать помощи - мужчина не знает. 11-летнему мальчику, между тем, требуется срочное лечение.

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