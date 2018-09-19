В администрации торгового центра рассказали, что стали проверять арендаторов после участившихся рейдов.

Владельцы бутиков на крупном авторынке Алматы жалуются на рейдерский захват. Причем, места у них отбирает свое же руководство. Договоры аренды, на основании которых они работали несколько лет, вдруг стали недействительными, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Алматинка Айгуль Сейдуллаева приобрела бутик на авторынке пять лет назад. Сначала работала сама, затем сдавала место в субаренду. Это единственный доход для семьи Айгуль. Но сейчас место отбирают.

– Я все свое имущество продала и купила этот бутик за 65 тысяч долларов. Теперь его отбирают. Что я буду делать, как кормить детей? Это рейдерский захват. Пусть нам деньги вернут! - сетовала владелец бутика Айгуль Сейдуллаева.

В такой же ситуации оказались больше ста человек. На руках у них только договор об аренде, который раньше ежегодно продлевали. Никаких документов, подтверждающих собственность, нет.

В администрации торгового центра рассказали, что стали проверять арендаторов после участившихся рейдов. Так они выявили, что большинство мест сдаются в субаренду. Поэтому их сложнее контролировать. Напомним, после смерти фигуриста Дениса Тена полицейские несколько раз проводили здесь рейды. Они искали продавцов краденых автозапчастей и зеркал.

Новое руководство рынка советует людям, которые заплатили за эти места, обратиться к прежнему директору.

– Эти все сделки, они совершались не путем продажи по договорам, это были расписки между физическими лицами. Они называют себя хозяевами, но это не так, - прокомментировал генеральный директор ТЦ «Car Сity» Нурлан Ергалиев.

На авторынке хотят прозрачности: чтобы бутик, продавец и кассовый аппарат принадлежали одному лицу. Бывшим владельцам готовы выделить оставшиеся свободные места. Такие условия предпринимателей не устраивают. Юристы советуют им обратиться в правоохранительные органы. Доказать оплату могут свидетели. К тому же, по гражданскому кодексу юридическое лицо несет ответственность за действия своих бывших руководителей.

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