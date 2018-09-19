КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной сфере

Мун Чжэ Ин прибыл в северокорейскую столицу 18 сентября вместе с представительной делегацией из 150 человек.

КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной области по итогам саммита в Пхеньяне, передает РИА Новости.

Документ подписали министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Мун Чжэ Ин прибыл в северокорейскую столицу 18 сентября вместе с представительной делегацией из 150 человек. Его встреча с Ким Чен Ыном стала третьей. Первый раунд переговоров состоялся вчера.

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