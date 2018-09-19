Постпред Казахстана обеспокоен возможным срывом парламентских выборов в Афганистане

Он отметил, что отсрочка в их проведении может ухудшить ситуацию в стране.

Казахстан в Совете Безопасности ООН приветствовал недавнюю инициативу президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани о прекращении огня на время священного праздника Курбан-байрам и выразил сожаление о том, что его оппоненты эту инициативу отвергли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Это означает, что надежда на мирные парламентские выборы в октябре находится под угрозой. Мы обеспокоены заявлениями некоторых афганских политических партий, которые намерены бойкотировать предстоящие выборы. Отсрочка в их проведении может ухудшить ситуацию в Афганистане», - заявил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совбеза.

В ходе заседания глава казахстанской делегации выразил солидарность с правительством Афганистана в том, что ведущая роль в стабилизации обстановки в стране должна принадлежать самим афганцам. При этом он обратил внимание членов Совбеза на увеличение числа боевиков террористической группировки ИГИЛ/ДАИШ*в Афганистане, особенно на севере страны, что создает угрозу безопасности государствам Центральной Азии.

*Террористическая организация запрещенная в Казахстане

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